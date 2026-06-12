Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Kurs dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3798, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, a na godišnjem nivou je slabiji za 0,1 odsto, kao i od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je na istom nivou i iznosi 101,4343.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 1,1 odsto, dok je od početka godine niži za 1,6 odsto, prenosi Tanjug.

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