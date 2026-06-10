Povodom obeležavanja 27 godina od okončanja zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Republiku Srbiju – 10. juna 1999. godine kada je usvojena Rezolucija Saveta bezbednosti 1244 – Fondacija "Za srpski narod i državu" i Arhiv Vojvodine objavili su drugo izdanje knjige prof. dr Dalibora Elezovića, prof. dr Uroša Šuvakovića i prof. dr Branka Rakića NATO agresija u svetlosti pravde.

Knjiga je značajna po tome što sadrži, kao istorijski dokument, presudu ondašnjeg Okružnog suda u Beogradu čelnicima NATO alijanse i liderima zemalja-članica koje su predvodile agresiju na našu zemlju. Ta presuda je istorijski dokument, bar u dva smisla: a) ona sadrži poimenični popis žrtava NATO agresije za one pojedince za koje je naše pravosuđe mogle da izvrši precizno sprovođenje sudske istrage i, b) pokazuje da je u vreme kada je ona doneta - septembra 2000. godine, naša zemlja imala neokrnjen suverenitet sudijske i javno - tužilačke funkcije vlasti.

"Nakon petooktobarske nasilne promene vlasti, DOS i njegovi lideri ukinuli su ovu presudu, ali ne zato što je osporena njena činjeničnost, već zato što su procesno-pravno utvrdili da čelnicima NATO nije trebalo da sudi civilni, već vojni sud. Da ne bi došlo do nužnog obnavljanja postupka, ubrzo je tužilac odustao od krivičnog gonjenja odgovornih na za zločine, a dodatno je i ukinuto vojno sudstvo. Time je stavljena tačka na pravno utvrđivanje istine, ali nikako i na očuvanje i draganje za istorijskom istinom", istakao je profesor Šuvaković.

Autori monografije su, sa stanovišta istorijske metodologije, političke sociologije i međunarodnog javnog prava, u svojim dodatnim tekstovima pokazali svu sramotu i dvostruke aršine koje su zemlje kolektivnog Zapada primenjivala u odnosu na našu zemlju, tokom procesa njenog razbijanja.

Na ovaj način Fondacija ”Za srpski narod i državu”, zajedno sa Arhivom Vojvodine nastavlja da daje svoj doprinos kulturi pamćenja i očuvanja istorijske istine.