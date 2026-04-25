Talas poskupljenja u Srbiji nije zaobišao ni pogrebnu opremu, pa sahrane danas koštaju i nekoliko hiljada evra. Međutim, ono što posebno iznenađuje nisu samo cene, već i zahtevi koje pojedini građani imaju prilikom organizacije poslednjeg ispraćaja.

U Čačku, ali i širom zemlje, sve je više onih koji ne pitaju za cenu, već žele „poseban ispraćaj“ za svoje najmilije.

Kovčezi od 300.000 dinara

U prodavnicama pogrebne opreme danas se mogu naći i luksuzni aluminijumski sarkofazi, čija cena prelazi 300.000 dinara.

– To su sanduci koji mogu trajati i više od 100 godina pod zemljom. Hermetički su zatvoreni i znatno dugotrajniji od klasičnih drvenih – objašnjavaju prodavci.

Iako su skupi, imaju svoje kupce – najčešće one koji žele da se „oduže“ pokojniku ili pokažu poštovanje na poseban način.

Sahrane kao događaji

Pogrebne firme danas nude kompletnu organizaciju – od grobnog mesta do hrane, pića i šatora za čak 1.000 ljudi.

– Sve može da se organizuje na jednom mestu, kao i za svaku drugu proslavu – kažu iz jedne firme.

U ponudi su čak i narikače, čije angažovanje košta oko 200 evra, ali i muzika koja prati sahranu, što je nekada bilo nezamislivo.

Najbizarniji zahtevi

Ono što najviše iznenađuje jesu neobični zahtevi imućnijih porodica.

– Dešava se da ljudi stavljaju hiljade evra u garderobu pokojnika, zajedno sa nakitom i dragocenostima – navode sagovornici.

Zbog toga pogrebna preduzeća sve češće dokumentuju svaki detalj kako bi izbegla eventualne nesporazume ili optužbe.

Smrt kao skup „luksuz“

Iako mnogi ističu da su cene previsoke, ima i onih koji ne žele da štede kada je reč o poslednjem ispraćaju.

Za neke je to način da iskažu poštovanje, dok drugi smatraju da se sahrane pretvaraju u svojevrsne spektakle.

Jedno je sigurno – granica između tradicije i luksuza u Srbiji sve više se briše, čak i kada je reč o smrti.