U dubinama istočne Srbije krije se ogromno prirodno bogatstvo koje bi u narednim decenijama moglo da promeni sliku domaće rudarske industrije. Reč je o Borskoj reci, gde se, prema procenama stručnjaka, nalazi više od 800 miliona tona rude.

Prosečan sadržaj bakra u toj rudi iznosi oko 0,57 odsto, što ovaj lokalitet svrstava među značajnije rudne resurse u regionu. Planovi eksploatacije već su definisani i predviđaju dugoročan razvoj.

Rukovodilac novog sistema, Boban Mladenovski, istakao je da će prva faza trajati čak 22 godine.

– Krećemo postepeno. U prvoj godini planirano je otkopavanje 4,8 miliona tona rude, dok bi u petoj godini proizvodnja trebalo da dostigne čak 18 miliona tona – naveo je on.

Za poređenje, podsetio je da je rudnik Jama svoj vrhunac imao 1998. godine, kada je za godinu dana otkopano oko dva miliona tona rude.

Savremene metode i dubinska eksploatacija

Eksploatacija će se sprovoditi savremenim, visokoproduktivnim metodama, uz primenu naprednih inženjerskih rešenja koja omogućavaju efikasan transport i visok nivo bezbednosti.

Pored bakra, ruda sadrži i plemenite metale – procene pokazuju da ima u proseku oko 0,19 grama zlata i 1,32 grama srebra po toni.

Rukovodilac rudnika u Boru, Negovan Aksić, naglašava da će razvoj dubljih delova Borske reke, zajedno sa izgradnjom nove flotacije za preradu rude, obezbediti stabilnu budućnost podzemne eksploatacije.

Ogromna infrastruktura ispod zemlje

Nova Jama predstavlja kompleksan sistem podzemne infrastrukture. U njenom sastavu nalaze se ventilaciona okna, pumpe, servisni tuneli, hala za drobljenje i mlevenje, kao i veliki kosi transporter.

Na dubini od čak 600 metara nalazi se transportni sistem širok 1,6 metara, kojim će se svakodnevno prevoziti više od 54.000 tona rude na preradu.

Potraga za stručnjacima

Zbog obima i složenosti projekta, kompanija aktivno traži stručni kadar. Posebno su potrebni rudarski inženjeri za podzemnu eksploataciju, ali i stručnjaci iz oblasti mašinstva i elektrotehnike koji će održavati kompleksne sisteme.