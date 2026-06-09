Direktor Centra za proučavanje globalizacije, dr Dejan Miletić, ocenio je za Alo! da najavljene ekonomske mere predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavljaju nastavak politike usmerene ka unapređenju životnog standarda građana, sa posebnim fokusom na penzionere i socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Komentarišući najave koje je izneo predsednik Srbije, Miletić je istakao da je reč o merama koje imaju i ekonomsku i društvenu dimenziju.

"Najava predsednika Vučića o čitavom nizu ekonomskih mera koje treba da stupe na snagu do kraja godine predstavlja kontinuitet podrške i brige za najugroženije segmente našeg društva, na čelu sa penzionerima, ali i snažan podsticaj daljem poboljšanju kvaliteta života u Srbiji", rekao je Miletić.

On je naglasio da se, pored povećanja penzija, posebna pažnja posvećuje zdravstvenoj zaštiti građana.

"Osim tradicionalnog povećanja penzija, govorilo se i o paketu mera koji je usmeren ka smanjenju cena lekova i olakšavanju pristupa zdravstvenom sistemu, koji se mora učiniti daleko pristupačnijim običnom čoveku i starijim ljudima", naveo je direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Prema njegovim rečima, takve mere predstavljaju i izraz zahvalnosti prema starijim generacijama koje su, kako kaže, doprinele stabilizaciji države.

"Ovo predstavlja svojevrsnu poruku poštovanja i zahvalnosti ljudima koji su svojim razmišljanjima i delovanjima omogućili državi, u početku, finansijsku konsolidaciju, a zatim svojim poverenjem i podrškom predsedniku Vučiću i aktuelnoj vlasti očuvanje državnih i nacionalnih interesa tokom proteklih godinu i po dana društvenih izazova, protesta i blokada", istakao je Miletić.

Govoreći o investicionim planovima, on je ukazao na značaj infrastrukturnih projekata i međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027.

"Osim toga, najavljeno je dalje investiranje u infrastrukturu i projekat EXPO 2027, koji iz temelja menjaju nabolje život u Srbiji, sa posebnim akcentom na Beograd", rekao je on.

Miletić smatra da najavljene mere potvrđuju opredeljenost za nastavak ekonomskog rasta i unapređenje standarda građana.

"Na osnovu izloženog, jasno se vidi da predsednik Vučić nema nameru da odustane od daljeg rasta BDP-a Srbije, koji je u prvom kvartalu bio vodeći u Evropi po stopi rasta, kao ni od unapređenja standarda građana i posebne brige za najugroženije kroz čitav set socijalnih mera", ocenio je on.

Osvrćući se na političku situaciju, Miletić je poručio da rezultate vlasti vidi kao ključni argument za budući razvoj zemlje.

"Za razliku od jednog dela političke opozicije, predsednik Vučić je odabrao da za njega govore postignuti rezultati i ostvarena obećanja, kao garant da će se razvojni planovi za 2030. i 2035. godinu neizostavno realizovati, ukoliko dođe do očekivane podrške građana Srbije, koji bi na taj način dali svoj glas daljem razvoju, stabilnosti i izvesnoj budućnosti", zaključio je dr Dejan Miletić.