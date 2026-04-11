Bol koja traje! Ime Milice Barašin (16) simbol je misterije i tuge u Srbiji već dugih 16 godina! Milica je preklana na gotovo 500 metara od svoje kuće, a ubica ni dan-danas nije identifikovan niti uhapšen!

Milica je sa svojom porodicom živela u Somboru, bila je predivno dete, okružena ljubavlju i prijateljima. Zbog njene škole, s majkom i bakom i dekom preselila se u Suboticu, gde je krenula u srednju školu. Stekla je brojne prijatelje i svi su je voleli... Bila je jedinica koju su podjednako obožavali i otac i majka, bila je vanbračno dete, ali ničega joj nije manjkalo. Ceo život je bio pred njom, a onda se dogodio kobni 7. oktobar 2010. godine. Te večeri oko 21 sat Milica se vraćala kući i na gotovo 500 metara od doma u mraku joj je prišao nepoznati muškarac s leđa i preklao je, nanevši joj više povreda nožem.

Od tada je prošlo 16 godina, a ubica nikada nije identifikovan niti pronađen. Kovale su se razne teorije od tada ko bi mogao tako nešto stravično da učini jednom detetu. Vrat joj je bio presečen, a povrede su ukazivale da se nesrećna devojka borila do poslednjeg daha. U podkastu Dosije 192 navode se stravični detalji ubistva, ali i šta je svemu prethodilo. Ovaj slučaj važi za jedan od najtragičnijih na ovim prostorima, a, nažalost, njena majka ni do dan-danas nije odbila odgovor ko je to učinio i zašto.

- Već sam bila zabrinuta, padao je mrak, ali umesto Miličinog dolaska stigla su kola hitne pomoći i policije, stali su ispred kuće. Odmah sam pitala da li je moja Milica dobro. Posle dužeg ćutanja, rekoše mi, nažalost, dete vam je smrtno stradalo. Za mene je sve isto kao i tog tragičnog dana kada sam izgubila svoju Milicu i skamenila se od bola. Ne mogu sama da nađem nikakav motiv zašto mi je dete ubijeno. Nemam nikakvih informacija ni iz policije, teško mi je da verujem da će posle toliko godina slučaj ikada biti rešen. Niko me više i ne poziva od nadležnih - rekla je njena majka za medije.

Napadač je, prema nekim informacijama, imao kapuljaču i napao je devojčicu na maloj deonici na kojoj je bio mrak. Da li je napadač čekao devojčicu namenski ili je ona nažalost slučajna žrtva pomahnitalog psihopate

