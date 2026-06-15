Plastični i rekonstruktivni hirurg dr Kami Parsa podelio je snimak magnetne rezonance koja pokazuje šta se događa s hijaluronskim filerima u licu nakon dužeg vremenskog perioda.

Iako se često smatra da se fileri s vremenom potpuno razgrade, njegovo objašnjenje sugeriše da to nije uvek slučaj. Injekcije hijaluronske kiseline koriste se za smanjenje bora i postizanje punijeg izgleda lica. Međutim, njihov učinak može da se zadrži znatno duže nego što se ranije mislilo.

U videu je prikazan slučaj 33-godišnje pacijentkinje koja je tokom šest godina primila 12 špriceva filera. Analiza snimka je pokazala da je u licu ostala znatno veća količina od ubrizgane. "Zanimljivo je da smo volumetrijskom analizom izmerili gotovo 28 kubnih centimetara filera, što je gotovo dvostruko više od ubrizgane količine", objasnio je dr Parsa u videu. Dodao je da su fileri hijaluronske kiseline hidrofilni, što znači da privlače vodu i mogu da uzrokuju širenje tkiva.

Koliko fileri zaista traju?