Plastični i rekonstruktivni hirurg dr Kami Parsa podelio je snimak magnetne rezonance koja pokazuje šta se događa s hijaluronskim filerima u licu nakon dužeg vremenskog perioda.
Iako se često smatra da se fileri s vremenom potpuno razgrade, njegovo objašnjenje sugeriše da to nije uvek slučaj. Injekcije hijaluronske kiseline koriste se za smanjenje bora i postizanje punijeg izgleda lica. Međutim, njihov učinak može da se zadrži znatno duže nego što se ranije mislilo.
U videu je prikazan slučaj 33-godišnje pacijentkinje koja je tokom šest godina primila 12 špriceva filera. Analiza snimka je pokazala da je u licu ostala znatno veća količina od ubrizgane. "Zanimljivo je da smo volumetrijskom analizom izmerili gotovo 28 kubnih centimetara filera, što je gotovo dvostruko više od ubrizgane količine", objasnio je dr Parsa u videu.
Dodao je da su fileri hijaluronske kiseline hidrofilni, što znači da privlače vodu i mogu da uzrokuju širenje tkiva.
Koliko fileri zaista traju?
Ovakvi nalazi otvaraju pitanja o dugoročnim učincima filera i njihovoj upotrebi. Dr Parsa je za Newsweek rekao da se hijaluronski fileri, prema njegovom mišljenju, godinama prekomerno koriste. "Smatrali smo važnim da podelimp naša saznanja", rekao je. Takođe je naglasio važnost umerenosti, ističući da je "kod hijaluronskih filera manje zapravo više".
Jedno od čestih pitanja odnosi se na to koliko fileri zapravo traju. Iako se često navodi da se razgrađuju unutar godinu dana, dr Parsa tvrdi da to nije uvek tačno. "Istraživanja pokazuju da mogu da traju i više od deset godina", istakao je.
Govoreći o alternativama, spomenuo je i oblikovanje prenosom masti kao opciju. "Oblikovanje prenosom masti, ako se pravilno izvede, najbolji je filer", izjavio je dr Parsa. Ova metoda, za razliku od hijaluronskih filera, koristi tkivo samog pacijenta.
(Alo.rs/ Index.hr)
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