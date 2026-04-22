Na video snimcima, objavljenim na Instagramu, vidi se mališan u mini uniformi i kacigi kako pokušava da imitira pokrete starijih polaznika. Sa flašicom u ruci, udara u fokusere i pokušava da ponovi svaki potez koji vidi, što je osvojilo simpatije publike.

Njegov otac Usman izjavio je za People da je interesovanje za borilačke veštine počelo veoma rano.

„Primetili smo da pokušava da oponaša pokrete starijih učenika. Iako je još jako mali, pažljivo posmatra i pokušava da prati sve što vidi“, rekao je ponosni otac.

Najmlađi tekvondista koji je oduševio internet

Mali Muhamed, kako navode, već sada pokazuje interesovanje za tekvondo, što je retkost za njegov uzrast. Njegovi pokušaji da izvede udarce i pokrete izazvali su lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

Korisnici su oduševljeni njegovom upornošću i slatkoćom:

„Ništa slađe nisam video, trenira sa flašicom u ruci“

„Upija sve oko sebe i već gradi svoj stil“

„Preslatke male nožice, neverovatno“

Zašto su ovakvi snimci toliko popularni

Stručnjaci ističu da deca u ranom uzrastu uče kroz imitaciju, pa nije neobično da mališan pokušava da kopira starije. Upravo takvi spontani trenuci često postaju viralni, jer pokazuju prirodnu radoznalost i razvoj deteta.

Ovaj video još jednom potvrđuje koliko internet voli autentične i pozitivne priče, posebno kada su u pitanju deca i njihovi prvi koraci u sportu.

Priča o malom tekvondisti osvojila je srca širom sveta i pokazala da talenat i interesovanje mogu da se pojave veoma rano. Iako je još uvek beba, Muhamed je već postao prava internet senzacija.