U Srbiji će u sredu, 22. aprila biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u brdsko-planinskim predelima pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, a na visokim planinama i slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca, a raspon temperatura biće od četiri do 17 stepeni.

Krajem dana i u toku noći očekuje se razvedravanje.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo hladnije uz slab i umeren vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.

Idućih sedam dana, do 28. aprila, U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini sedmice toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak, 23. aprila.

Inače, tokom jučerašnjeg dana, grad je pogodio sela kod Prijepolja i načinio veliku štetu u malinjacima.

