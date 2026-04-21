Modernizacija tenkovskih jedinica Vojske Srbije ušla je u ozbiljnu fazu, a na terenu su već vidljivi prvi konkretni rezultati.

Na vojnim poligonima sve češće se mogu videti modernizovani tenkovi koji su prošli kroz proces unapređenja, što jasno pokazuje da se projekat sprovodi planirano i bez zastoja.

Vojska Srbije raspolaže značajnim brojem tenkova, a više od 300 njih trenutno se nalazi u aktivnoj upotrebi u različitim jedinicama.

Reč je o vozilima koja vode poreklo još iz vremena bivše Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, i koja već decenijama čine osnovu Kopnene vojske, zajedno sa drugim oklopnim sredstvima iz tog perioda.

Zbog dugogodišnje eksploatacije i tehnološkog zastarevanja, pred nadležnima su se našle dve opcije — kupovina potpuno novih tenkova ili modernizacija postojećih.

Na kraju je doneta odluka da se ide putem modernizacije, i to iz više razloga.

Jedan od ključnih faktora bio je finansijski aspekt.

Za razliku od nabavke novih tenkova, koja bi iziskivala ogromna sredstva, modernizacija se u velikoj meri realizuje uz oslonac na domaću vojnu industriju i postojeće kapacitete.

Na taj način omogućeno je da se značajno uštedi, a istovremeno podigne nivo borbene spremnosti.

Nakon detaljnih analiza koje su sproveli vojni stručnjaci, procenjeno je da modernizacija predstavlja najracionalnije rešenje, posebno imajući u vidu potrebu da se sredstva raspodele i na druge važne projekte u sistemu odbrane.

Prema dostupnim ocenama, unapređenja koja su sprovedena na tenkovima Vojske Srbije dala su veoma dobre rezultate.

Modernizovani modeli, poput M-84, po svojim sposobnostima ne zaostaju značajno za savremenim tenkovima na tržištu, iako su višestruko jeftiniji.

U pojedinim slučajevima, razlika u ceni može biti i do pet puta, što dodatno potvrđuje opravdanost ove strategije.

Sve to ukazuje da Srbija kroz modernizaciju ne samo da čuva postojeće kapacitete, već ih podiže na nivo koji može odgovoriti savremenim izazovima na terenu.