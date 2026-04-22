Nadeleko poznat po svojim prelepim obalama na reci Moravi, Čačak će u narednom periodu dodatno ulepšati upravo taj po mnogima najlepši deo grada.

U planu je nova faza unapređenja urbane infrastrukture kroz realizaciju značajnog projekta izgradnje linijskog parka na Ljubić keju, koji će se sprovoditi u okviru projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava (LIID).

- Planirana izgradnja obuhvata uređenje prostora na levoj obali Zapadne Morave, u dužini od gotovo jednog kilometra, dok se prva faza projekta odnosi na deo od oko 500 metara. Ovaj prostor, koji danas nema jasno definisane sadržaje, biće transformisan u moderan park sa brojnim funkcionalnim i rekreativnim zonama, saopšteno je iz lokalne samouprave.

Centralni deo budućeg parka činiće uređena pešačka staza, uz koju će biti formirane zone za okupljanje i dečju igru. Planirano je postavljanje savremenog mobilijara, klupa, rasvete, kao i sadržaja namenjenih najmlađima, poput igrališta sa različitim spravama i bezbednom podlogom.

Poseban akcenat stavljen je i na uređenje zelenih površina, sadnju novog drveća i oplemenjivanje prostora dekorativnim biljem, čime će ovaj deo grada dobiti potpuno novu vizuelnu i funkcionalnu dimenziju.

- Pored uređenja samog parka, projekat obuhvata i značajne infrastrukturne radove, uključujući rekonstrukciju kanalizacione mreže, rešavanje odvođenja atmosferskih voda, kao i unapređenje elektroenergetske i vodoprivredne infrastrukture. U planu je i izgradnja novih saobraćajnih rešenja u zoni parka, čime će se dodatno unaprediti bezbednost i pristupačnost ovog prostora za sve građane, dodaju u loklanoj samoupravi.

Važan segment realizacije projekta jeste i uključivanje javnosti, pa će građani imati priliku da se upoznaju sa detaljima i daju svoje sugestije tokom javne prezentacije koja će biti organizovana u Skupštini grada Čačka.

Reč je o projektu koji se finansira uz podršku međunarodnih finansijskih institucija, sa ciljem unapređenja kapaciteta lokalnih samouprava i podizanja kvaliteta života građana kroz razvoj održive i savremene infrastrukture.

