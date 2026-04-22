Sin modne kreatorke Meline Džinović i pevača Harisa Džinovića, Kan Džinović, uživa u skladnoj vezi sa zanosnom brinetom koju drži dalje od znatiželjnih pogleda.

Dok je njegova sestra Đina privržena majki, Kan je ostao uz oca nakon razvoda i sa Melinom nije u dobrim odnosima.

Kan je lepšu polovinu samo u nekoliko navrata pokazao na društvenim mrežama, pa su tada njegovim pratioci mogli da primete da pored sebe ima pravu lepoticu.

Njih dvoje često putuju zajedno, a Džinović je jednom prilikom podelio sliku sa letovanja i pokazao kako uživa sa lepšom polovinom.

"Devojke se po danu love"

Haris Džinović ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Svom sinu Kanu sam rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Pa sam mu rekao: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris jednom prilikom.

