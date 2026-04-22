Svakog proleća čisti jedno je od najlepših i najvažnijih jezera u Srbiji. Ipak, čišćenje jezera Perućac, koje je bilo planirano za 23. april, odloženo je zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, saopštili su organizatori.

Novi termin održavanja biće naknadno objavljen, a očekuje se da akcija bude realizovana nakon prvomajskih praznika.

- Reč je o tradicionalnoj akciji koja se organizuje već devetu godinu zaredom, sa ciljem očuvanja prirodnih vrednosti ovog područja i podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Svake godine okuplja veliki broj volontera, ljubitelja prirode i građana koji žele da daju lični doprinos očuvanju jednog od najlepših jezera u Srbiji - kažu za RINU organizatori.

Organizatori su i ovog puta uputili poziv svim zainteresovanim građanima da se, nakon objave novog termina, priključe akciji i svojim učešćem doprinesu očuvanju prirode.

Ovu ekološku inicijativu i ove godine organizuje Turistička agencija „Taraturs“, u saradnji sa Nacionalnim parkom Tara, Turističkom organizacijom „Tara–Drina“ i JKP „12. septembar“.

