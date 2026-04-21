Ministra Balinta dočekao je i pozdravio v.d. dekana Fakulteta Slaviša Nedeljković, sa prodekanima i nastavnicima ove visokoškolske ustanove, koja je 27. marta dobila dozvolu za rad od Ministarstva prosvete, a koju je osnovala Vlada Republike Srbije u novembru 2025. godine, navodi se u saopštenju ministarstva.

Sastanku su prisustvovali i predsednik Privremenog saveta Fakulteta Milan Lazarević, sa ostalim članovima ovog organa upravljanja.

Ministar Balint upoznat je sa procesom dobijanja početne akreditacije Fakulteta pred Nacionalnim akreditacionim telom, koji je Fakultet srpskih studija uspešno okončao, nakon čega je bilo reči o nameri rukovodstva da se osnuje naučno-istraživački centar pri fakultetu, koji bi se akreditovao kod resornog ministarstva, što je ministar Balint pozdravio i podržao.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama, da pružim podršku u prvim koracima ove nove visokoškolske ustanove. Država čvrsto i odlučno stoji uz vas i uz odluku koju smo usvojili na Vladi, novembra prošle godine. Za Niš me vežu lepe uspomene, često sam boravio ovde tokom svoje akademske i naučne karijere, sarađujući sa kolegama iz oblasti medicinskih nauka, na predavanjima, odbranama radova i izborima u zvanja. Drago mi je da se i na polju identitetskih nauka razvija jedna bogata naučna delatnost i naše Ministarstvo će to podržati i pomoći vam na putu usvajanja najviših standarda u bavljenju naukom", istakao je Balint.

Dekan Nedeljković i predsednik Privremenog saveta Lazarević su zahvalili ministru na izraženoj podršci i razumevanju i istakli da se Fakultet formirao iz težnje da se posebna pažnja posveti kulturološkom i intertekstualnom pristupu proučavanju i predavanju srpskog jezika, književnosti, te jačanju kapaciteta za bavljenje istorijom i slavistikom.

Oni su naglasili da Fakultet srpskih studija očekuje da u narednom periodu sve ustanove koje je Vlada obavezala svojom odlukom o osnivanju, preduzmu radnje u skladu sa zakonom, kako bi ta odluka bila u celosti poštovana i do kraja sprovedena.

Profesori niškog univerziteta, Goran Maksimović i Dragiša Bojović su zahvalili ministru Balintu na poseti i naglasili značaj razvoja studija nacionalne filologije, istorije i slavistike u Nišu, koji po njihovoj oceni, imaju veliki potencijal da izrastu u važan nacionalni naučni centar u oblasti humanistike.

Bilo je reči i o podršci u izdavačkoj delatnosti, međunarodnoj saradnji i naučnim projektima u koje bi Fakultet mogao da se uključi kroz saradnju sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Svoju podršku kolektivu fakulteta je izrazila i Gordana Kocić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti i redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, koja je u svojstvu savetnika ministra i člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, istakla da među prisutnim profesorima prepoznaje naučnike koji predstavljaju vrhunske autoritete u svojim oblastima.

Ona je dodala da je upravo zbog toga ponosna što je Nacionalni savet za visoko obrazovanje jednoglasno podržao odluku Vlade o osnivanju Fakulteta srpskih studija.

U pratnji ministra Balinta bili su i njegov posebni savetnik Ivica Đalović i v.d. šefa kabineta ministra Sava Stambolić, koji je i član Privremenog saveta Fakulteta srpskih studija.

Oni su takođe uzeli učešća u diskusiji i predočili modalitete dalje institucionalne podrške Fakultetu.