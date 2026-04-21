Osnovni sud u Čačku doneo je presudu protiv J.B. iz ovog grada – godinu dana kućnog zatvora uz elektronski nadzor.

Ona je proglašena krivom za prevaru, jer je lažnim podacima i tuđom dokumentacijom oštetila slovenačke rent-a-car agencije za ogromnu sumu novca.

Tokom 2017. godine, J.B. je više puta iznajmljivala luksuzne automobile marke „Audi“ i „Volkswagen“, ali ih nikada nije vraćala. Vozila su završavala van Slovenije, a šteta je procenjena na preko 7,8 miliona dinara. Jedan od automobila vredeo je čak 2,9 miliona dinara.

Sud je utvrdio da je sve radila smišljeno – sa namerom da se obogati na tuđ račun, koristeći poverenje zaposlenih u agencijama. Kazna je kućni zatvor od godinu dana, uz obavezu da nadoknadi štetu i plati iznos protivpravne koristi.

Tokom postupka saslušani su brojni svedoci, među njima i zaposleni iz agencija, a kao dokaz su korišćeni ugovori, kopije dokumenata i evidencije o iznajmljenim vozilima. Iako je u početku negirala krivicu, presuda je doneta nakon što su je radnici prepoznali.

Presuda još nije pravosnažna – J.B. ima pravo žalbe.

BONUS VIDEO: