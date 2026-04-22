Američki predsednik Donald Tramp objavio je niz dramatičnih poruka na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da je Iran pred finansijskim slomom zbog američke pomorske blokade.

Prema Trampovim rečima, Teheran očajnički želi otvaranje Ormuskog moreuza jer zbog blokade gubi 500 miliona dolara dnevno.

- Iran finansijski propada! Žele hitno otvaranje Ormuskog moreuza - izgladneli su za gotovinom! Gube 500 miliona dolara dnevno. Vojska i policija se žale da nisu plaćeni. SOS!!! - napisao je Tramp.U drugoj objavi Tramp je tvrdi da iransko rukovodstvo zapravo ne želi zatvoren moreuz, uprkos njihovim pretnjama, već ga žele otvorenim upravo zbog ogromnih prihoda.

- Kažu da ga žele zatvorenim samo zato što sam ga ja potpuno BLOKIRAO, pa samo žele "da spasu obraz" - poručio je američki predsednik.

Tramp je otkrio i da su mu pre četiri dana prišli posrednici sa tvrdnjom da Iran želi odmah da otvori moreuz.

- Ali ako to uradimo, nikada ne može biti dogovora sa Iranom, osim ako ne raznesemo ostatak njihove zemlje, uključujući njihove vođe! - dodao je Tramp.

Tramp prvo pretio bombardovanjem pa produžio primirje sa Iranom

Donald Tramp je samo nekoliko sati pre nego što je objavio da će se primirje sa Iranom produžiti izjavio da "očekuje bombardovanje" i da je američka vojska "spremna za akciju".

U ranijem razgovoru za CNBC Tramp je rekao da nije sklon produženju primirja koje je trebalo da se završi ove srede, piše CNBC.

Ove izjave dolaze u trenutku kada je zapela druga runda američko-iranskih pregovora u Pakistanu. Zvaničnik Bele kuće potvrdio je da potpredsednik Džej-Di Vens zbog toga neće putovati u Islamabad.

- Sve dalje informacije o sastancima uživo objaviće Bela kuća - dodao je zvaničnik.