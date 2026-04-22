Prema podacima Uprave granične policije od 5.15 časova, zadržavanja za teretna vozila na graničnim prelazima kreću se od dva do pet sati, dok su najduža čekanja zabeležena na Batrovcima i Šidu, gde se na izlazu čeka i do 300 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na graničnim prelazima Bezdan, Kelebija i Horgoš zadržavanja iznose oko 180 minuta, dok se na prelazu Sremska Rača na izlazu čeka oko 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a saobraćaj se bez zastoja odvija i na naplatnim stanicama.