Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorava na kišu i kratkotrajne pljuskove u naredna dva sata!

Kako su na sajtu RHMZ-a naveli, u naredna dva sata na području Vojvodine i zapadne Srbije očekuje se mestimična kiša ili kratkotrajni pljusak.

Takođe, kiša ili kratkotrajan pljusak, prognoziraju se u pojedinim delovima Beograda.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

U drugoj polovini sedmice biće toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima.

Uslovi za slab prizemni mraz uočeni su u četvrtak, 23. aprila.



Na Kopaoniku sneg

Kako je su mediji pisali, na Kopaoniku je temperatura od jutra u minusu.

Tokom čitavog dana pada umeren sneg, a došlo je i do formiranja snežnog pokrivača.

Prema postojećoj prognozi, sneg će se na ovoj planini zadržati i sutra, a prestanak se očekuje tek u četvrtak.

Oluja u Prijepolju

Ranije danas, područje Prijepolja pogodilo je olujno nevreme, a najkritičnije bilo je u selima Skokuće, Jabuka, Osoje, Ninčići, Mijani, Bare i u delu Seljašnice.

Tada se za RINU oglasio poljoprivrednik Njegoš Stojadinović i istakao da je grad naneo veliku štetu.

- Grad je padao oko 15 minuta i naneo veliku štetu mahom na malinama. Prema mojoj proceni, lastari su bili dužine od 5 do 10 centimetara, a šteta je velika. Naravno, komisija će izaći na teren, mi smo zasad osigurali, većina malinjaka je osigurana - rekao je on.