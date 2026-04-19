Vučić je uputio jasan odgovor na sve ucene.

- Znamo koliko smo mali i slabi, ali vi ne znate koliko smo ponosni. E mi ćemo sada da vas učimo i podučavamo tome. Jedan mali ponositi srpski narod pokazaće vam kako izgleda ostrvo slobode u Evropi. Mislili su hrvatski nacisti da su zatrli Srbe, da više neće biti srpskog srca da zakuca u selima ovde. Mislili su neće se podići Srbi, ali došle su nove generacije. Mislili su da će u prethodnih godinu dana da me umilostive da o njihovim lažima govorim kao o istini. Nisu uspeli u tome, oni ne razumeju da mi ništa nije važno, sem budućnosti i ponosa svog naroda. I neću da gazim po svom narodu da bih bio na vlasti i dodvoravao se nekome - rekao je on.

Kaže da ako mi sami ne budemo gradili kulturu sećanja na naše stradale, i čuvali uspomenu, niko nam neće pomoći po tom pitanju.

- Zato će da nam biraju poslušnička rukovodstva, da traže one koji će da ćute o Jasenovcu. Zato ćemo im se suprotstavljati, nisu naši dedovi i pradedovi džabe ginuli. Nisu nam džabe ubijali decu ovde, krvlju je zalivena ova zemlja, i nemamo pravo da ćutimo na vapaj ove zemlje i krvi koja iz nje izbija - rekao je on.