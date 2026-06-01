Konkurs se realizuje u okviru programa „Perspektive inkluzije – u susret EXPO 2027“.

Ovaj program Centar Inkluzivna Srbija, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i partnera, realizuje već treću godinu zaredom, sa ciljem promocije inkluzije, ravnopravnosti i prihvatanja različitosti.

Ovogodišnje otvaranje konkursa organizovano je kroz aktivnosti u Osnovnoj školi „Dušan Dugalić“ i Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Beogradu, gde su učenici kroz likovni izraz dobili priliku da predstave svoje viđenje društva u kojem svako ima jednake šanse i mesto.

Ideja konkursa jeste da se kroz dečju kreativnost pošalje snažna poruka o značaju razumevanja, solidarnosti i prihvatanja različitosti kao temeljnih vrednosti svakog savremenog društva. Organizatori ističu da je upravo rad sa najmlađima jedan od najvažnijih koraka ka izgradnji društva u kojem inkluzija nije samo cilj, već svakodnevna praksa.

Program „Perspektive inkluzije – u susret EXPO 2027“ nastavlja da kroz različite aktivnosti podstiče društvenu odgovornost, razvoj svesti i aktivno učešće svih građana u stvaranju otvorenijeg i ravnopravnijeg društva.