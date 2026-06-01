Jako nevreme praćeno obilnom kišom i vetrom, koje je danas pogodilo Čačak, oborilo je delove drveća na dve lokacije u gradu, ali nije bilo povređenih. U dvorištu Osnovne škole "Milica Pavlović" usled snažnih udara vetra odlomio se veliki deo drveta, koji je pao u školskom kompleksu.

Slična situacija zabeležena je i u Malom parku na Trgu Đure Salaja, gde se takođe odlomio veliki deo stabla. Reč je o jednom od najprometnijih delova grada, u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga, autobuske stanice i jednog od najvećih stajališta gradskog javnog prevoza.

Prema za sada dostupnim informacijama, u incidentima nije bilo povređenih. Nevreme je u svega pola sata zamenilo sunčano vreme koje je tokom dana preovladavalo u Čačku.