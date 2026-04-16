Dok se priroda polako budi u svom punom sjaju, nagoveštavajući tople praznične dane, aprilska ćud ipak ostaje verna svojoj prevrtljivoj prirodi, pa nas, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u narednom periodu očekuje prava smena godišnjih doba u malom – od skoro letnjih temperatura do kratkotrajnih prolećnih osveženja. Dok iščekujemo praznike koji nam donose priliku za predah u prirodi, važno je oslušnuti šta nam nebo poručuje, jer će se sunčani intervali smenjivati sa prolaznim naoblačenjima, pripremajući teren za topli i sušni kraj meseca.

Sunčani petak okupan prolećnom toplinom

Petak, 17. april, donosi pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, uz tek malu ili umerenu oblačnost koja neće narušiti opšti utisak lepog dana. Ipak, atmosfera ostaje blago nestabilna, pa se sredinom dana i posle podne u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije mogu javiti kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni, sa jutarnjom temperaturom od 6 do 12 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati u prijatnom rasponu od 20 do 24 stepena.

Idealni uslovi za boravak u prirodi

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, prvi dan vikenda nastavlja u vedrom ritmu, pružajući nam savršenu priliku za boravak na svežem vazduhu. Sunce će dominirati većim delom zemlje, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje dnevni razvoj oblačnosti, ali bez značajnijih padavina.Severni vetar će ostati umeren, tek toliko da vazduh ostane svež, sa jutarnjom svežinom od 7 do 11 stepeni i maksimalnom dnevnom temperaturom od 19 do 22 stepena.

Miran uvod u promenu vremena

Nedelja će biti možda i najlepši dan za opuštanje, jer će vetar potpuno utihnuti i postati slab i promenljivog pravca. Nebo će biti pretežno sunčano uz umerenu oblačnost, a iako će jutro biti nešto hladnije sa temperaturama od 6 do 10 stepeni, sunce će nas brzo zagrejati do dnevnih 19 do 22 stepena.

Ovo će biti svojevrsno "zatišje pred buru" i poslednji potpuno stabilan dan pre nove promene vremena.

Prolazno naoblačenje i pad temperature

Od ponedeljka, 20. aprila, očekuje nas promena ritma u atmosferi jer stiže naoblačenje sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Padavine će se pre podne pojaviti na severu, a do kraja dana će se proširiti na ostale predele zemlje.Kako je najavio RHMZ, od utorka sledi manji pad temperature uz nestabilnije vreme, gde će se mestimično smenjivati sunce i kratkotrajni pljuskovi, što je uobičajen prolećni ciklus koji hrani zemlju nakon toplih dana.

Kraj aprila i početak maja: Praznici u znaku toplote

Iako nas u periodu od 20. do 24. aprila očekuje nešto svežije i vlažnije vreme, nema razloga za brigu kada su u pitanju predstojeći praznici, jer najverovatnije da nas pravi prolećni preokret očekuje krajem meseca i početkom maja.

Nedeljni izgledi vremena ukazuju na to da će temperatura vazduha tada biti čak do tri stepena viša od uobičajenog proseka. Velika je verovatnoća da će praznični dani biti topli i sušni, što će nam omogućiti da u potpunosti uživamo u odmoru i druženju na otvorenom, ispraćajući april u velikom stilu.

(Blic)