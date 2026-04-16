Vođena idejom da svako putovanje počinje prvim korakom, a ponekad i jednom porukom, nacionalna avio-kompanija kroz ovaj digitalni kanal gradi snažniju, neposredniju i svakodnevnu vezu sa putnicima, prateći njihove komunikacione navike i potrebe.

Putem AIR SERBIA Viber kanala korisnici će na jednom mestu imati pristup najnovijim informacijama o kompanijskim kampanjama i promocijama, novitetima u ponudi, inspirativnim i korisnim savetima za putovanje, ali i pravovremenim obaveštenjima u slučaju izmena u saobraćaju.





Posebnu novinu u okviru ovog digitalnog kanala predstavljaju AIR SERBIA Viber stikeri, koji su od danas dostupni za preuzimanje svim korisnicima. Preuzimanjem stikera postajete deo AIR SERBIA Viber zajednice. Ovi vizuelno prepoznatljivi elementi brenda osmišljeni su tako da dodatno obogate svakodnevnu komunikaciju i omoguće putnicima da duh putovanja, letenja i identiteta Er Srbije prenesu i u svoje poruke.





AIR SERBIA Viber kanalu moguće je pristupiti jednostavnim unosom naziva „AIR SERBIA“ u pretraživač Viber aplikacije, nakon čega se otvara direktan pristup novom kanalu komunikacije.

Nove Viber stikere možete preuzeti na linku.