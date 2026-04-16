Auto-putevi, mostovi i tuneli danas čine deo ogromnog infrastrukturnog talasa kakav do sada nije zabeležen u Srbiji. Posebno mesto u tom razvoju zauzimaju tuneli, koji omogućavaju lakše i brže putovanje, ali predstavljaju i jedne od tehnički najzahtevnijih građevinskih poduhvata.

Na državnim putevima Srbije trenutno postoji oko 19 većih drumskih tunela prve kategorije, ukupne dužine veće od 33 kilometra. Kada se uračunaju i manji, lokalni i železnički tuneli, njihov ukupan broj dostiže oko 70, a planirano je da ih u budućnosti bude još više.

IRIŠKI VENAC

Tunel Iriški venac predstavlja jedan od najvažnijih i najkompleksnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji. On je ključni deo buduće brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma, koja će povezati sever i zapad zemlje i rasteretiti saobraćaj u čitavom regionu Fruške gore.

Ovaj projekat će povezati Novi Sad sa auto-putem ka Šidu i značajno unaprediti bezbednost i protočnost saobraćaja. Tunel se nalazi u okviru Fruškogorskog koridora i prolazi ispod najvišeg dela Fruške gore – Iriškog venca.

Radovi su u završnoj fazi probijanja, pošto je leva cev dužine 3.484 metra u potpunosti probijena, dok je desna cev iz pravca Iriga završena u dužini od 3.522 metra. Trenutno se izvode radovi na unutrašnjoj oblozi i opremanju, a planirano je da tunel bude završen i pušten u saobraćaj do kraja 2026. godine.

Sa dužinom od oko 3,5 kilometra, ovaj tunel će biti najduži u Srbiji i jedan od ključnih projekata koji će promeniti saobraćajnu sliku Vojvodine. Njegovim otvaranjem očekuje se značajno smanjenje gužvi, kao i skraćenje putovanja između Novog Sada i zapadne Srbije za čak 45 minuta u jednom pravcu.

LAZ

Tunel Laz nalazi se na auto-putu „Miloš Veliki“, između Čačka i Požege. Prolazi kroz zahtevni planinski teren iznad doline Morave i deo je strateškog pravca koji povezuje Beograd sa jugozapadnim delom Srbije.

Dugačak je oko 2,7 kilometara i ubraja se među najduže drumske tunele u zemlji. Njegova izgradnja značajno je skratila put ka Užicu, Zlatiboru i granici sa Crnom Gorom.

Pre izgradnje ovog tunela, vozači su koristili krivudave i opasne planinske puteve. Danas je bezbednost znatno povećana, a tunel predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih objekata u zapadnoj Srbiji.

Radovi su započeti u martu 2020. godine, a tunel je pušten u saobraćaj 2025.

MANAJLE

Tunel Manajle nalazi se na južnom kraku Koridora 10, između Vladičinog Hana i Preševa. Prolazi kroz izuzetno zahtevan teren Grdeličke klisure, jednog od najtežih područja za izgradnju u Srbiji.

Dugačak je oko 1,8 kilometara i predstavlja jedan od tehnički najkompleksnijih projekata. Izgradnja je trajala godinama zbog nestabilnog tla i klizišta.

Otvaranjem tunela značajno je rasterećen stari magistralni put kroz klisuru, a putovanje kroz ovaj deo Srbije postalo je brže i bezbednije, uz smanjen broj saobraćajnih nesreća.

Izgradnja je počela 2013. godine, a tunel je otvoren u maju 2019.

PREDEJANE

Tunel Predejane nalazi se takođe na Koridoru 10, između Grdelice i Vranja. Dugačak je oko 1,5 kilometara i deo je auto-puta koji vodi ka Severnoj Makedoniji.

Njegova izgradnja omogućila je zaobilaženje opasnih serpentina starog puta, čime je značajno poboljšan protok saobraćaja, posebno za teretni transport.

Pre izgradnje ovog tunela, ovaj deo puta bio je poznat po čestim gužvama i sporom saobraćaju. Danas predstavlja deo moderne saobraćajne mreže Balkana.

Radovi su počeli 2017. godine, a tunel je pušten u rad u maju 2019.

STRAŽEVICA

Tunel Straževica nalazi se na obilaznici oko Beograda i prolazi ispod istoimenog brda. On je ključni deo tranzitnog prstena oko glavnog grada i značajno rasterećuje gradski saobraćaj, posebno kada je reč o teretnim vozilima.

Nalazi se na deonici Dobanovci – Bubanj Potok i dugačak je 745 metara. Izgrađen je u punom profilu auto-puta.

Izgradnja je bila izuzetno zahtevna zbog složenih geoloških uslova i ranijih oštećenja. Radovi su počeli još 1992. godine, dok je tunel pušten u saobraćaj 2012, a dodatni radovi završeni su 2020. godine.

ČORTANOVCI

Tunel Čortanovci je železnički tunel na brzoj pruzi Beograd – Novi Sad. Nalazi se u Sremu, u okviru Fruške gore, u blizini Dunava.

Dugačak je oko 2,2 kilometra i jedan je od najdužih železničkih tunela u Srbiji. Izgrađen je kao deo projekta brze pruge Beograd – Budimpešta.

Zahvaljujući ovom tunelu, vozovi na ovoj deonici saobraćaju znatno brže i stabilnije, a putovanje između Beograda i Novog Sada skraćeno je na oko 30 minuta.

Tunel je građen od septembra 2017. do aprila 2021. godine, a njegova izgradnja bila je posebno zahtevna zbog klizišta i složene konfiguracije terena.