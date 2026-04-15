Meteorolog Ivan Ristić izjavio je da će za Prvi maj biti relativno toplo, ali nestabilno vreme, uz moguću kišu i pljuskove, sa temperaturama do 25 stepeni.

Prema prognozi meteorologa Ristića, oko 20. aprila očekuje se novo pogoršanje vremena, nakon čega sledi postepena stabilizacija do Prvog maja.

- Oko 20. aprila očekuje se novo pogoršanje vremena, uz pad temperature, naoblačenje i kišu koja bi mogla da potraje oko tri dana. Nakon toga, od 22. do 24. aprila, sledi postepena stabilizacija i ponovni porast temperatura. Za Prvi maj možemo očekivati relativno toplo vreme, sa temperaturama između 20 i 25 stepeni, ali uz mogućnost pljuskova i lokalnih nepogoda - rekao je Ristić.

On dodaje da nas i tokom maja očekuje promenljivo vreme, sa smenom toplijih i svežijih dana.

- Kada dođe do zahlađenja, temperature će se kretati između 15 i 20 stepeni, dok će u toplijim periodima dostići oko 25. Ipak, ulazimo u deo godine kada ima najviše padavina - maj i jun su najkišovitiji meseci, pa su mogući i intenzivniji pljuskovi sa većom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu - objasnio je meteorolog.Ran uticaj afričkog anticiklona

Kako je Ristić i ranije najavljivao, uticaj afričkog anticiklona ove godine počeo je neuobičajeno rano, što bi moglo da znači da će biti izrazito aktivan.

- Krajem aprila očekuje se ponovna stabilizacija uz porast temperature na oko 20 stepeni. Uticaj afričkog anticiklona počeo je neuobičajeno rano, što je bio slučaj i u martu kada duže od mesec dana nije bilo kiše i čini se da će ovaj anticiklon ove godine biti veoma aktivan, a uz toplotnu kupolu postoje naznake da nas očekuje veoma toplo leto - rekao je Ivan Ristić za Informer.