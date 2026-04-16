Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.00 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima na izlazu beleže zadržavanja od sat vremena do najviše četiri sata.

Na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci na izlaz čekaju dva sata, na Kelebiji sat vremena, a najduže se čeka na Sremskoj Rači - četiri sata, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, koji će umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoren od 17. do 19. aprila od 7 do 22 sata.

Navedeni granični prelaz uspostavlјen je za odvijanje putničkog saobraćaja. U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2 radi od 5.00 do 23.00 časa.