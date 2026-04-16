Centralni međunarodni događaj posvećen promociji rakije kao nacionalnog i regionalnog simbola – „Beogradski rakija fest“ – biće održan 25. i 26. aprila u EXPO Playground prostoru na Beogradskom sajmu.

Za učešće na ovogodišnjem festivalu već je prijavljeno više od 50 destilerija, dok se očekuje predstavljanje oko 60 različitih brendova, što potvrđuje sve veći značaj ove manifestacije.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Veljko Jovanović istakao je da ovi podaci jasno pokazuju da je reč o najvećem regionalnom festivalu posvećenom rakiji i jakim alkoholnim pićima.

„To je, zaista, rekord festivala“, rekao je Jovanović tokom konferencije za medije održane u PKS.

On je dodao da se očekuje dolazak više hiljada posetilaca, s obzirom na to da se festival ove godine organizuje na više od 2.000 kvadratnih metara izložbenog prostora.

Govoreći o programu, Jovanović je naglasio da će posetioci imati priliku da učestvuju u kursu senzorne degustacije, namenjenom kupcima sa premijum ulaznicama, kroz koji će naučiti kako da prepoznaju vrhunski kvalitet rakije.

Tokom dvodnevnog događaja biće organizovana i prezentacija koktela na bazi rakije, koju će voditi jedan od najpoznatijih barmena u Evropi i svetu, Zoran Radomirović.

„Planirana su i dva panela – jedan posvećen tržištu, a drugi edukaciji HoReCa sektora i potrošača, kao i promociji posebne rakijske čaše“, dodao je Jovanović.

Festival se ove godine organizuje uz podršku Privredne komore Srbije i kompanije Zlatiborac, dok su ulaznice dostupne putem platforme GIGS TIX.

Već punih 18 godina „Beogradski rakija fest“ razvija i neguje kulturu proizvodnje i konzumacije rakije, aktivno oblikujući srpsku i regionalnu rakijsku scenu.

Osnivač festivala i vlasnik destilerije „Branko“, Branko Nešić, istakao je da je osnovni cilj manifestacije edukacija stručne javnosti kroz takmičenja, ocenjivanje i unapređenje proizvodnih standarda.

„Naš cilj je da srpska rakija postane svetski brend i da potrošači budu upoznati sa standardima koje postavljamo, ali i koje ćemo dodatno unaprediti“, naglasio je Nešić.

Rakija predstavlja jako alkoholno piće koje se proizvodi isključivo destilacijom čistog voća. U Srbiji je najrasprostranjenija šljivovica, ali su poslednjih decenija sve popularniji i destilati od kruške, kajsije, dunje i jabuke.

Miloš Škorić, vlasnik destilerije „Gorda“, ukazao je na ogroman izvozni potencijal rakije.

„Izuzetno je važno udruživanje i promocija kako bismo postali lideri u regionu. Srbija ima vrhunske uslove i plodove, što nam daje mogućnost da proizvedemo najbolje“, rekao je Škorić.

O specifičnostima stranih tržišta govorio je i Milan Zarić, vlasnik destilerije „Zarić“, koji se trenutno nalazi u Japanu gde predstavlja svoje proizvode.

„Svako tržište ima svoje zahteve i traži veliki trud, energiju i timski rad“, rekao je Zarić, dodajući da je japansko tržište, na kome dominira viski, posebno zahtevno, ali i da uspeh dolazi kroz kontinuiranu edukaciju potrošača.

Tokom prethodnih 18 godina, desetine hiljada posetilaca imalo je priliku da na ovom festivalu degustira najkvalitetnije rakije i upozna se sa tehnologijom proizvodnje, tržišnim trendovima i inovacijama.

„Beogradski rakija fest“ predstavlja jedinstvenu priliku da se na jednom mestu okupe proizvođači, potrošači, stručnjaci za degustaciju i ocenjivanje, kao i svi oni koji se prvi put susreću sa ovim tradicionalnim pićem.