Sve je više oglasa u Srbiji na kojima se zemljište na seoskom području nudi na prodaju, a većoj ceni doprinose izvori čiste, pijaće vode koji se nalaze na njegovoj površini.

Stanovnici šumadijskog sela Borač onda nemaju razloga za brigu, jer su u njihovom mestu na nepunih dve stotine metara nalazi čak deset izvora pijaće vode.

- Mi vodu ovde prosipamo, dok je u drugim zemljama papreno plaćaju. Za njih su ovakvi prirodni izvori izuzetna retkost. Nismo ni svesni koliko smo bogati, ali tek nakon epidemije koronavirusa ljudi su polako počeli da se vraćaju onim pravim vrednostima. Svi su se u poslednjih pet, šest godina prisetili motike, a pre toga su je ismevali. Trebalo je da nam dogori do noktiju kako bismo shvatili da je priroda nepresušno bogatstvo - rekao je za RINA meštanin Dejan Milošević.

Ovo mesto u srcu Šumadije svojevrsna je vazdušna banja, a specifična ruža vetrova i povoljna klima čini Borač idealnim mestom za oporavak i odmor, kako tela, tako i duše.

- Vazduh u kombinaciji sa vodom i vetrom čini preporod za organizam. Ovde je izuzetno bogatstvo borove, hrastove i cerove šume. Mi meštani sa tim živimo od rođenja i zato je većina doživela duboku starost. Često nam dolaze gosti iz velikih gradova i uvek se vraćaju, jer ovde život zaista ima drugu dimenziju - kaže Dejan, koji i sada ponekad zaspi u pravoj slamarici.

Ovaj vredni domaćin ima u planu da upravo u selu Borač na 550 metara nadmorske visine napravi kamp za decu, kako bi odrastali u prirodi i kako bi stvorili imunitet.

