Granica na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u blizini Priboja, razlog je zašto je selo Sastavci jedinstveno u svetu. Reka Uvac razdvaja ovo selo na dva dela, tako da ono administrativno pripada opštini Priboj i Srbiji, a teritorijalno uglavnom Bosni i Hercegovini, odnosno opštini Rudo. Zbog ove administrativne zavrzlame koja se godinama ne rešava, stanovnici moraju da prelaze granicu da bi obavili svakodnevne aktivnosti, nekada i više puta u toku dana.

Nesvakidašnji slučaj nastao je davnih dana, kada je ova teritorija bila pod austrougarskom vlašću. Lokalni beg je, naime, zetu Austrijancu darovao u miraz prostor od nekoliko kilometara kvadratnih svog imanja, a pedantni Austrougari su to odmah uknjižili. Promenom vlasti i granica nastala je i ova administrativna zavrzlama.

- Mesna zajednica Sastavci pripada opštini Priboj i nalazi se na teritoriji Bosne i Hercegovine. Sve institucije Republike Srbije se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, i policija, i škola, i pošta, i ambulanta. Evo, i ja sam poštar i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini - rekao je za RINA Sveto Vilotić iz Mesne zajednice Sastavci.

Ako bi se neki od meštana, na primer, potukli u jednoj od tri seoske kafane, ne bi intervenisala policija iz Priboja, iako je njena zgrada udaljena 50 metara, već bi morali da intervenišu pripadnici Policijske stanice Rudo.

Policija iz stanice Rudo, kad dođu do Sastavaka ovde, prelaze dva puta, znači idu iz Bosne u Srbiju, iz Srbije u Bosnu, pa ponovo iz Bosne u Srbiju, i onda dolaze ovde na teritoriju - kaže Vilotić.

Kada se u Sastavcima pređe most preko potoka, ulazi se iz Srbije na teritoriju Bosne i Hercegovine, a u ovoj enklavi i sveštenici su iz dve države i dve parohije.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine ovde, kad umre neko, znači dolazi pop iz Rudog, ali i iz Priboja, i iz Srbije. Vodicu sveti pop iz Rudog - objašnjava Vilotić.

Granice je ovom selu podelio most, ali i dva kraja iste ulice. Na dve države dele se kuće i porodice, pa čak i seosko groblje.

- Ovde nam je granica blizu. Pola imanja imamo u Bosni, pola u Srbiji, tako da porez plaćamo i rudanskoj opštini i pribojskoj. Groblje nam je, na primer, napola: pola u Srbiji, pola u Bosni. Imam kod rođaka tamo kuću, recimo, on i njegov brat, jedna im je kuća u Srbiji, jedna u Bosni. E, kod rođaka, recimo, on kad peče rakiju, kazan mu je u Bosni, a rakija ide u Srbiju, ali to je 100 odsto tako - kaže meštanin Rajko Marković.

Oko 700 stanovnika ovog sela ima dvojno državljanstvo. Komisije za granična pitanja dve države poslednji put su se sastale pre 15 godina, ali čvor nije raspleten. Za to vreme selo Sastavci živi rastavljeno granicama, a meštani pritisnuti nepotrebnom administracijom.

