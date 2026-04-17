Kupio Mujo onaj pametni sat što broji korake i kalorije. Sretne ga Haso nakon 7 dana i pita:
- I, Mujo, kako ide s dijetom i satom?
Kaže Mujo:
- Odlično, bolan! Sat kaže da sam danas prešao 10 kilometara, a ja se ne sjećam da sam uopće ustao iz kafane. Mora da on broji i miješanje kave!
