Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je toplo i pretežno sunčano vreme u Srbiji, uz promenu od ponedeljka kada stižu kiša, pljuskovi i pad temperature.

Prema najnovijoj meteorološkoj najavi RHMZ-a, sutra će u Srbiji preovladavati sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, uz malu do umerenu oblačnost. Ipak, u pojedinim delovima zemlje mogući su kratkotrajni pljuskovi.

Gde se očekuje kiša?

Tokom sredine dana i poslepodneva, uslovi za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom biće prisutni u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 6 do 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 20 do 25 stepeni.

Vremenska prognoza za vikend

Za dane vikenda prognozira se pretežno sunčano vreme širom Srbije. U brdsko-planinskim predelima očekuje se razvoj oblačnosti tokom dana, ali bez značajnijih padavina.

Promena vremena u ponedeljak

U ponedeljak, 20. aprila, dolazi do promene vremena. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom najpre će zahvatiti severne delove Srbije u prepodnevnim satima, a zatim će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve.

Od utorka hladnije i nestabilnije

Od utorka se očekuje blagi pad temperature uz promenljivo i nestabilnije vreme. Mestimično će biti kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.