Ovi pokazatelji svedoče o dobrom stanju organizma. ukazuju na to da je cirkulacija uredna, pritisak stabilan i da organizam dobro podnosi napor.

Nema vrtoglavice pri naglom ustajanju

Ako možete relativno brzo da ustanete iz kreveta ili kauča, bez talasa vrtoglavice, „crnila“ pred očima ili osećaja da ćete se srušiti, to obično znači da je vaš krvni pritisak dobro regulisan i da se kardiovaskularni sistem uspešno prilagođava promeni položaja. Krvni sudovi se dovoljno brzo sužavaju ili šire, srce povećava svoj rad, a mozak i dalje dobija kiseonik koji mu je potreban. Povremena kratka „praznina“ u glavi može se desiti svima, ali česte i jake vrtoglavice svaki put kada ustanete vredi proveriti.

Topli dlanovi i stopala

Hronično ledene ruke i stopala često povezujemo sa slabijom perifernom cirkulacijom, stresom ili niskim krvnim pritiskom. Naprotiv, ako su vam dlanovi i stopala obično udobno topli, bez peckanja ili otoka, to može biti znak da krv dobro cirkuliše i da tkiva pravilno primaju kiseonik i hranljive materije. Naravno, sobna temperatura, odeća i individualne razlike igraju veliku ulogu, ali „normalno tople“ ekstremitete većinu dana treba uzeti kao plus.

Nokti brzo ponovo postaju ružičasti

Jedan od jednostavnijih kućnih testova cirkulacije je takozvano kapilarno punjenje: pritisnete nokat prstom dok ne pobeli, a zatim ga pustite. Ako se boja vrati u roku od oko dve sekunde, to ukazuje da kapilarna cirkulacija pravilno funkcioniše i da su periferna tkiva pravilno snabdevena krvlju. Sporo vraćanje boje može ukazivati na problem sa protokom, dehidraciju ili niz drugih stanja – ali ako se boja vrati brzo i ravnomerno, to je obično dobar znak.

Čarape ne ostavljaju duboke tragove

Kada skinete čarape na kraju dana, pogledajte zglobove. Ako ivice čarapa ne ostavljaju duboke, dugotrajne posekotine na koži, to često znači da telo ne zadržava previše tečnosti i da nema značajnog otoka potkolenica. Blagi tragovi elastičnih ivica su normalni, ali izraženi žlebovi koji ostaju dugo nakon skidanja čarapa mogu biti znak zadržavanja vode, problema sa srcem, bubrezima ili venama. Uredan, jedva vidljiv otisak je više znak da su tečnosti u telu relativno dobro raspoređene.

Vidljive vene tokom treninga

Ako vam se tokom treninga vene na podlakticama ili nogama ističu više nego obično, ali nemate bolne, tvrde ili grudvaste promene, to je obično fiziološka reakcija. Tokom napora, krvni sudovi se šire kako bi povećali protok krvi u mišiće i pomogli u regulisanju telesne temperature. Rezultat je „napumpani“ izgled i izraženije vene, posebno kod ljudi sa manje potkožne masti. Takva pojava u kontekstu vežbanja je obično znak da srce i krvni sudovi adekvatno reaguju na opterećenje.

Dlake na prstima

Iako estetski nisu omiljeni detalj za mnoge, male dlake na prstima često su znak da protok krvi i hormona do tih delova tela funkcioniše. Gubitak dlaka na potkolenicama i stopalima ponekad se vidi kod ljudi sa lošom perifernom cirkulacijom ili određenim hroničnim stanjima. Naravno, genetika igra veliku ulogu - čovek jednostavno nema prirodno puno dlaka - ali ako ih imate i one iznenada ne nestanu, to je više plus nego minus.

Opšti „dobar osećaj“ u telu

Zajednički imenilac ovih malih znakova je da svakodnevno funkcionišete bez posebnih teškoća: možete da ustanete, vežbate, obavljate svoje dužnosti bez čestih vrtoglavica, jakog nedostatka daha, peckanja, izraženog otoka ili neobjašnjivog umora. Ove male, „dosadne“ normalnosti su često najbolji dokaz da telo - uprkos povremenom stresu, nedostatku sna i nekim lošim navikama - i dalje dobro funkcioniše.

Ipak, reč je o opštim znakovima koji ne mogu zameniti pravu medicinsku procenu i redovne preventivne preglede kod lekara, istaknuto je na Instagram stranici Pubity. Važno je da osluškujete svoje telo, kao i da reagujete na neuobičajene promene.