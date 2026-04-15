Dosta vam je gradske svakodnevice, gužvi u javnom prevozu, beskrajnih putovanja na posao i sastanaka koji vas dovode do ivice? Ako sve češće razmišljate o bekstvu iz betonske džungle i zamišljate život u mirnijem, sporijem okruženju, možda postoji rešenje koje zvuči gotovo nestvarno. Ali, to je luksuz rezervisan samo za retke sa dovoljno dubokim džepom.

Naime, u Irskoj se prodaje celo selo.

Radi se o imanju Village at Lyons, koje se prostire na oko 20 hektara, a nalazi se svega pola sata vožnje od Dablina, u okrugu Kildare. Cena? Oko 20 miliona evra.

Do ovog neobičnog poseda dolazi se kroz ograđeni prilaz okružen drvoredom, a danas funkcioniše kao luksuzni hotel sa pet zvezdica pod nazivom Cliff at Lyons.

Kompleks nudi 32 sobe raspoređene u nekoliko istorijskih objekata, kao i pet zasebnih kućica sa dve spavaće sobe za goste koji traže više privatnosti. U ponudi su i unutrašnji i spoljašnji spa sadržaji, objedinjeni pod imenom The Well in the Garden, kao i više restorana. Među njima je bio i Aimsir, restoran sa dve Mišelinove zvezdice, koji je zatvoren početkom 2025. godine.

Prodaju vodi jedna od najpoznatijih agencija za nekretnine na svetu, Sotheby’s International Realty, a budući vlasnik dobiće i niz dodatnih sadržaja: biblioteku, kućni bioskop, umetnički studio, prostor za jogu i spoljašnji đakuzi.

Istorija ovog mesta seže u kraj 18. veka. Smešteno uz Veliki kanal, koji povezuje Dablin sa rekom Šenon, selo je nekada bilo važno lokalno središte.

U svojim najboljim danima obuhvatalo je mlin za brašno kojim je upravljao Džozef P. Šeklton, rođak poznatog istraživača Ernesta Šekltona, zatim vojarnu, kovačnicu i niz stambenih kućica. Ali nakon što je mlin izgoreo, selo je postepeno počelo da propada, a mnoge zgrade su zapuštene.

Osnivač avio-kompanije "Rajaner" pokrenuo obnovu sela

Novo poglavlje počinje 1996. godine kada imanje kupuje Toni Rajan, osnivač "Rajanera". Iako glavna kuća nije deo trenutne prodaje, upravo je on pokrenuo opsežnu obnovu nekretnine koja je trajala od 1999. do 2008. godine, vraćajući život ovom skoro zaboravljenom mestu.

Nakon smrti Tonija Rajana, vlasnik imanja 2016. godine postaje irski preduzetnik i finansijer Beri O’Kalagan, koji preko svoje grupacije upravlja i hotelom koji se nalazi unutar sela.

Danas Village at Lyons predstavlja spoj istorije i luksuza i retku priliku za one koji mogu sebi da priušte sopstveno selo, daleko od gradske vreve, piše Jutarnji.hr.