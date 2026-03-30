Na neobičan i nesebičan potez odlučila se porodica Filipović pošto je u nasledstvo dobila kuću u selu Đurići u opštini Drenovci u Vukovarsko-sremskoj županiji, uz granicu sa Srbijom na istoku i Bosnom i Hercegovinom na jugu.

Kuću, koju je supruga Mate Filipovića dobila u nasledstvo od svoje majke pokušali su prvo da prodaju, ali zainteresiranih kupaca nije bilo, a i oni koji su bili zainteresovani, nisu bili spremni da plate koliko je porodica tražila. Pa su kuću onda odlučili da poklone.

- Supruga mi je rekla da stavim oglas da poklanjamo kuću. Mislimo da je tako najbolje. To nije neka velika vrednost jer je to malo selo, ljudi odatle odlaze, a nama je kuća samo obaveza. Živimo hiljadu kilometara dalje, moramo da brinemo o održavanju, da zovemo i plaćamo ljude da to tamo pokose, urede, da ne propada. To nam se jednostavno ne isplati pa smo odlučili da je poklonimo - priča Mato Filipović.

Kada je oglas objavljen telefon mu se usijao. Zvali su ga ljudi iz cele Hrvatske, od Splita do Vukovara.

- Imao sam između 250 i 300 poziva sigurno i preko 70 poruka. Svakakvih priča sam se naslušao, na neke sam mogao da se smejem, a s nekim zajedno da plačem - kaže Mate.

S obzirom na broj upita, oglas su odlučili da obrišu jer imaju kandidata kome bi dali kuću na poklon. Nemaju nikakvih uslova osim da neko u toj kući stvarno želi da živi i održava je.

- Rekao sam im da uzmu nekoliko dana da odluče pa neka se jave ako to uistinu žele. Dao sam prednost ljudima koji su među prvima zvali - priča. Kuća ima priključak na struju, samo se treba ponovo prijaviti na mrežu, voda je bunarska na hidrofor, ali vodovodska mreža je pred kućom i ima kupatilo.

- To je dobra prilika i za penzionere koji nemaju ništa svoje i za porodice. Ima manja okućnica, pa može da se zasadi bađta, da se drže domaće životinje, da se lepo živi. A, isplativije im je nego da su podstanari. Ipak je drugačije kad čovek ima nešto svoje - kaže Mato.

Inače, mesto Đurići nalazi se u sastavu opštine Drenovci. Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2021. godine imali su 206 stanovnika. Mato kaže da su onde živeli uglavnom stariji.

- Sad je dosta tih starijih umrlo i ostalo je puno praznih kuća - dodaje, piše Večernji list.