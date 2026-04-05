Na pola puta između Kragujevca i Topole nalazi se selo koje nosi naziv - Vučić. To ne bi bilo ništa čudno, da se tako ne preziva i prvi čovek u državi, pa su se mnogi zapitali da li je ovo mesto u srcu Šumadije dobilo ime po predsedniku, ili se pak ovo ime koristi od davnina. Svako ko je imao dilemu, vrlo lako je rešava pri samom ulasku u selo, gde je smeštena prodavnica – svojevrsni obaveštajni biro.

- Ime našeg sela u suštini nema nikakve veze sa Vučićem, prema pričama starih ovde je nekada davno živelo dosta vukova, pa je tako i nastao naziv. Ipak, od kad se tako preziva i naš predsednik, anegdotama se ne zna broj. Meštani okolnih sela često kažu – idem malo do Vučića, kako je u Vučiću, a kad nas pitaju odakle dolazimo i mi kažemo iz Vučića, bude dosta smeha, dok se sporazumemo - priča za RINU meštanin ovog sela.

Vučić ima svog predsednika

Na pitanje kako se zovu meštani Vučića svi u glas odgovaraju – Vučićanci. Trenunto ovde živi oko 800 stanovnika, u oko 200 kuća. Većina se bavi poljoprivredom ili radi u firmama u obližnjem Kragujevcu ili Rači.

- Imamo četvorogodišnju školu i u njoj preko 20 đaka. Selo se nalazi u blizini većih gradova i opština i zato odavde ne odlazi mnogo ljudi. Živimo složno, druižimo se i okupljamo po svadbama i veseljima, a omiljena slavlja su ona kad se u našem selu slavi rođenje deteta. Imamo fudbalski klub, pa dečaci i ovde mogu da se bave sportom -, kaže Srđan Marković predsednik MZ Vučić.

Kako kažu meštani, zbog naziva svog sela nisu imali nikakve privilegije. Na prethodnim izborima lista okupljena oko Aleksandra Vučića osvojila je 80 odsto glasova, pa se žitelji nadaju da će predsednik obići ovo selo koje se zove onako kako se on preziva.