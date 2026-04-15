Mnogi ljudi u svojim domovima čuvaju stare mobilne telefone u fiokama, najčešće uz objašnjenje da će „jednog dana možda zatrebati“ ili zato što u njima čuvaju uspomene i fotografije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova navika može biti opasnija nego što deluje na prvi pogled – i po bezbednost doma, ali i po lične podatke.

Litijum-jonske baterije koje se nalaze u starim telefonima vremenom prolaze kroz proces hemijskog propadanja. Kada se uređaji dugo ne koriste, naročito ako su bili izloženi temperaturnim promenama ili nisu godinama punjeni, baterije mogu da nabubre, procure ili u najgorim slučajevima da se zapale.

Stručnjaci upozoravaju da se ovakvi problemi mogu javiti i bez ikakvog upozorenja, čak i kada telefon samo stoji u fioci ili na polici. U ekstremnim slučajevima, to može dovesti do požara u domaćinstvu.

Stari telefoni kao sajber bezbednosni rizik

Opasnost, međutim, ne dolazi samo iz fizičkog sveta. Uređaji koji više ne dobijaju bezbednosna ažuriranja postaju laka meta za sajber napade. Bez savremenih zaštita, oni su podložni novim ranjivostima i mogu biti zloupotrebljeni.

Ako takav uređaj dospe u pogrešne ruke, podaci sa njega mogu biti relativno lako dostupni. Još veći rizik je to što i star telefon, ako je povezan na kućnu mrežu, može poslužiti kao ulazna tačka za napad na druge uređaje u istoj mreži.

Kako se zaštititi

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih, ali važnih koraka za smanjenje rizika:

Ako baterija može da se izvadi, treba je ukloniti pre skladištenja uređaja.

Kod telefona sa ugrađenom baterijom, povremeno proveravati da li ima znakova bubrenja ili deformacije kućišta.

Ako se uređaj čuva duže vreme, preporučuje se da baterija bude napunjena oko 50%, uz povremene provere stanja.

Pre odlaganja starog telefona, obavezno napraviti rezervnu kopiju podataka i vratiti uređaj na fabrička podešavanja.

Stare uređaje ne bacati u običan otpad

Stručnjaci posebno naglašavaju da stare telefone ne treba odlagati u komunalni otpad, jer sadrže teške metale i druge štetne materije.

Umesto toga, potrebno ih je predati na mesta za prikupljanje elektronskog otpada ili u prodavnice koje nude pravilno zbrinjavanje elektronskih uređaja.