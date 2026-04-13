Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren do jak, dok su na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogući udari olujne jačine.

Uveče se očekuje slabljenje vetra. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno i vetrovito, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar umeren, povremeno i jak jugoistočni, a uveče u slabljenju. Najniža temperatura oko 12, a najviša oko 19 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, očekuje se promenljivo oblačno i umereno toplo vreme sa sunčanim intervalima, uz maksimalne temperature od 18 do 23 stepena.

Lokalni pljuskovi biće češći sredinom dana i posle podne u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje.

