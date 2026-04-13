Kako kaže, mađarski narod je izabrao Petera Mađara, a Rusija taj izbor poštuje.

- Mi smo, ponavljam, zainteresovani za izgradnju dobrih odnosa sa Mađarskom, kao i sa svim evropskim zemljama. Znamo da, nažalost, reciprocitet još nije moguć sa evropskim zemljama, ali Rusija je otvorena za dijalog - rekao je potparol Kremlja Dimitrij Peskov, prenosi RIA Novosti.

Iz Kremlja stižu poruke koje naglašavaju pragmatičan pristup i fokus na dijalog kao osnov za dalju saradnju.

- Očekujemo da ćemo nastaviti naše veoma pragmatične kontakte sa novim mađarskim rukovodstvom. Čuli smo izjave, pa čak i više, o spremnosti za dijalog - rekao je portparol Kremlja.

Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Orban je čestitao pobedu Tisi, rekavši da su rezultati izbora u Mađarskoj "bolni" za njegovu partiju Fides, kao i da će nastaviti da služe Mađarskoj i njenom narodu kao opozicija.

