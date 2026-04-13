Albanac u Kolumbiji uhapšen je po Interpolovoj poternici, koju je za njim raspisala Španija, zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Srbina, Aleksandra Kolundžića, u Marbelji.

Španske i međunarodne policijske službe u Kolumbiji uhapsile su osumnjičenog za ubistvo srpskog državljanina Aleksandra Kolundžića (33), koji je 2022. godine pronađen mrtav u iznajmljenoj kući u Marbelji, u jednom od najluksuznijih delova ovog španskog letovališta.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni, inače državljanin Albanije, povezan je sa kriminalnom grupom, a nakon zločina je bio u bekstvu i skrivao se van zemlje.

"Hapšenje je usledilo nakon međunarodne poternice i duge potrage", ističu španski mediji i dodaju da je Albanac uhapšen 10. aprila u Kolumbiji, prenosi Kurir.

Kako smo ranije pisali, Aleksandar Kolundžić, tajni agent nemačke policije, ubijen je 29. juna 2022. godine u Marbelji u Španiji.

"Nije isključeno da je taj zločin, počinjen u španskom gradu Marbelja, povezan i sa aktivnostima nemačke policije protiv kotorskih klanova. Da li je Aleksandar Kolundžić bio razotkriven pre smrti kao agent nemačke policije i je li to bio razlog za zločin, još se ne zna", pisali su tada mediji.

Aleksandar Kolundžić, preneli su nemački VDR i NDR, mučen je i brutalno ubijen u Marbelji. Nađen je stanu za odmor, sa plastičnom kesom preko glave, vezanih ruku i nogu.

Istraga je pokazala da je žrtva bila meta unapred planiranog napada, a španska policija je ovaj slučaj povezala sa obračunima kriminalnih klanova koji godinama deluju na području Španije.

Jedan od osumnjičenih za smrt Kolundžića, koji se smatrao glavnim za trgovinu drogom sa ograncima na jugu Španije, bio je lociran je u Turskoj. Turske vlasti su ga uhapsile, pre dve godine, i on je na aerodromu u Malagi, predat policiji.

Uhapšen je nemački državljanin turskog porekla, koji se bavio trgovinom narkoticima i oružjem.

Sumnja se da su u ovom zločinu učestvovala još najmanje dvojica muškaraca, za kojima se i dalje traga.



