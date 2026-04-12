U ovom trenutku Srbija se nalazi između dva snažna ciklonska sistema koji će u narednim danima doneti vetrovito vreme, ali i pojavu takozvane „krvave“ kiše.

Jedan ciklon, koji dolazi sa severa Atlantika, već donosi olujno nevreme zapadnoj i severnoj Evropi, dok su oblaci i hladni front stigli do područja Alpa. Istovremeno se formirao i sekundarni ciklon nad severom Afrike, sa centrom iznad severnog Alžira.

Ovaj afrički ciklon uzrokuje jake oluje praćene grmljavinom i obilnim padavinama, od Alžira preko Tunisa do Italije. Oblačni sistem se postepeno premešta ka Jadranu i Balkanu, prateći kretanje centra ciklona preko severa Tunisa, Tirenskog mora i dalje ka Đenovskom zalivu.

Srbija i širi region Balkana nalaze se u prednjem delu tog ciklona. Sa severa Afrike pristiže snažno južno visinsko strujanje koje donosi toplu vazdušnu masu, ali i čestice peska i prašine iz Sahare.

Zbog toga će narednih dana atmosfera biti zamućena, a u mestima gde bude padavina može se očekivati pojava „obojenih“, odnosno „krvavih“ kiša. Kiša će sadržati čestice pustinjskog peska, a njen intenzitet i boja zavisiće od njihove koncentracije.

Dok se ciklon zadržava nad centralnim Mediteranom, istočna Evropa je pod uticajem anticiklona. Srbija će se nalaziti između ova dva sistema, što će usloviti pojačan vetar u narednom periodu.

U ponedeljak i utorak duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, dok će u košavskom području biti vrlo jak, sa udarima većim od 50 kilometara na čas. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se olujni udari košave i do 80 kilometara na čas, a najjači vetar prognozira se u Vršcu.

Vetrovito vreme zadržaće se do srede, a najjači udari očekuju se u ponedeljak uveče, tokom noći i u utorak ujutru. U sredu će košava početi da slabi, a tokom popodneva vetar će skrenuti na severozapadni, najpre u Bačkoj, Sremu i Podrinju.

Maksimalne dnevne temperature biće oko 20 stepeni.