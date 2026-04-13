U nedelju 29. marta, Kendra Ani (38) je uhapšena - policijska uprava Maskegon Hajtsa ju je uhapsila zbog kršenja uslovne slobode.

Dok je sedela na zadnjem sedištu policijskog automobila, policajci su otišli ​​da pregledaju vozilo u kojem se nalazila.

Na snimku se vidi kako se žena gura kroz zadnji suvozačev prozor uprkos tome što su joj ruke bile vezane lisicama iza leđa. Kada je izbacila jednu nogu kroz prozor, potpuno je iskoračila napolje i potrčala u suprotnom smeru od policajaca.

Neverovatno bekstvo je slučajno snimljeno i postalo je viralni hit. Ljudima nije jasno kako je žena uspela da se spretno izvuče iz uskog prostora i da pobegne.

Policija je pokušala da je pronađe nakon što je shvatila da je nema, ali nije pronađena. Žena je pronađena oko 9 časova ujutru u utorak u praznoj kući u Maskegon Hajtsu, saopštila je policijska uprava, piše cbs news. Ona se sada nalazi u zatvoru okruga Maskegon.