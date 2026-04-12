„Za veliki zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno obavljena prva transplantaciju pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja. Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema“, kaže profesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju.

Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol – priprema, procena, hirurški rad, postoperativni tok – izgrađen je po uzoru transplantacioni program u Beču.

Saradnja sa austrijskim hirurzima daje priliku našim pacijentima, kako navodi, da budu operisani po vodećim svetskim protokolima.

Dr Slaviša Baščarević, koji je boravio šest meseci na usavršavanju u Beču, opisuje poduhvat kao veliki iskorak srpskog zdravstva.

„Čitav tim je radio kao celina. Ovo je veoma kompliovana, višečasovna operacija. Svako je znao svoju ulogu, na čelu sa vrhunskim stručnjacima grudne hirurgije, anesteziologije, pulmologije i ostatkom medicinskog osoblja. Ključ svega je koordinacija, posvećenost i preciznost“, istakao je Baščarević.

Operacija je počela oko 18 časova, a završena je u ranim jutarnjim časovima, ali dr Baščarević kaže da niko nije osećao umor.

Dr Marko Popović, koji je uzimao pluća od donora, naveo je da iako sama operacija traje više sati, njoj prethodi višednevna priprema – od momenta kada se sazna da postoji donor do samog momenta vađenja pluća.

„Pozitivna trema je bila ogromna kada smo prihvatili organ i kada smo shvatili da ćemo spasiti jedan život“, rekao je Popović.

Koordinacija eksplantacionih timova je izuzetno složena, jer mora da se usklade timovi koji vade srce, pluća, bubrege, da se nakon toga koordiniše dolazak ostatka ekipe i nastavak procedure.

Čitav poduhvat trajao je dva do tri dana.

