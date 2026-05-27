

Patrijarh srpski Porfirije večeras je saopštio da će Pojas Presvete Bogorodice, uz blagoslov, ostati u Beogradu do kraja naredne nedelje.

- Blaga vest našega starca Jefrema, a to je da, s obzirom da braćo i sestre dragi, toliko i pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda po ovom suncu da stojite napolju, blaga vest za vas je da će Pojas Presvete Bogorodice ostati do sledećeg petka - rekao je patrijarh srpski tokom predavanja igumana vatopedskog Jefrema u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.

Prethodno je saopšteno iz SPC da će Pojas Presvete Bogorodice, na molbu patrijarha srpskog Porfirija, ostati u Hramu Svetog Save u Beogradu do 1. juna zbog velikog interesovanja vernika koji već danima u nepreglednim kolonama dolaze da vide svetinju.

Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem blagoslovio je da Pojas Presvete Bogorodice, koji je trebalo da bude u Beogradu do 29. maja, produži boravak do sledećeg petka.