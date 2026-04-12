Uveliko je u toku velika akcija saobraćajne policije širom Srbije koja traje još danas, 12. aprila, barem kada je reč o jednom delu ove kontrole nesavesnih vozača, da bi zatim od 13. do 19. aprila počela međunarodna akcija pojačane kontrole brzine, dok je tzv. "Speed Marathon" zakazan za 15. april i to čitavih 24 sata, a evo kolike kazne vas čekaju ako se oglušite o pravila.



Kada je reč o prvom delu pojačane akcija kontrole saobraćaja koja traje još danas, 12. aprila, na meti kontrole saobraćajne policije biće ova 4 prekršaja:

prekoračenje ograničenja brzine

vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

nekorišćenje sigurnosnog pojasa

nepoštovanje propisa u zonama pešačkih prelaza

Ukoliko se oglušite o saobraćajna pravila za neka od ova četiri prekršaja i uhvati vas saobraćajna policija ili radar, kazne su neminovne, a evo kako se kreću za svaki od njih pojedinačno:

Prekoračenje ograničenja brzine

Kazne zavise od toga koliko je brzina prekoračena i gde je prekršaj napravljen, u naseljenom mestu ili van naselja:

Do 10 km/h preko: 3.000 dinara

10–20 km/h: 5.000 dinara

20–30 km/h: 10.000 dinara

30–50 km/h: 20.000–40.000 dinara + 4 kaznena poena

50-70 km/h: 100.000–140.000 dinara + 7 kaznenih poena

70-90 km/h: 120.000 – 150.000 dinara + 14 kaznenih poena

nasilnička vožnja, preko 90 km/h: 120.000 - 140.000 dinara i 30 do 60 dana zatvora

Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

U slučaju da vas saobraćajna policija zatekne da vozite pod dejstvom alkohola, kazne se kreću i do 140.000 dinara, evo detaljne liste:

0,21–0,50 promila: 10.000 dinara

0,51–0,80 promila: 10.000–20.000 dinara

0,81–1,20 promila: 20.000–40.000 dinara + zabrana vožnje do 3 meseca

1,21–2,00 promila: 100.000–120.000 dinara ili zatvor do 15 dana

Preko 2,00 promila: 120.000–140.000 dinara ili zatvor do 30 dana

Odbijanje alko-testa: tretira se kao najteži prekršaj (slične kazne kao preko 2,00 promila)

Kada je reč o vožnji pod dejstvom psihoaktivnih supstance kazne kao za najteži oblik se kreću od 120.000–140.000 dinara, zabrana vožnje, tu su i neizostavni kazneni poeni ili kazna zatvora.

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

Ukoliko vozač ili putnik, pa čak i onaj na zadnjem sedištu nije vezan novčana kazna iznosi 10.000 dinara, a ako je dete nepravilno ili uopšte nije vezano u vozilu kazne se kreću od 20.000-40.000 dinara.

Nepoštovanje propisa u zonama pešačkih prelaza

Za nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu kazne su sledeće:

20.000–40.000 dinara + 6 kaznenih poena + zabrana vožnje najmanje 3 meseca

Ako je došlo do ugrožavanje pešaka i to teži slučajevi kazna je:

100.000–120.000 dinara ili zatvor + poeni + duža zabrana vožnje

Od 13. do 19. aprila međunarodna akcija policije

Podsetimo, od sutra, 13. do 19. aprila počinje međunarodna akcija pojačane kontrole brzine na putevima širom Srbije, a posebno je važan 15. april, jer će tada kontrola brzine biti neprekidna tokom 24 sata! Tako da vodite računa ako putujete za praznike, što po Srbiji, što po inostranstvu, jer je ovo - međunarodna akcija.

Biće angažovani svi raspoloživi uređaji:

ručni radari

video-nadzor

"presretači"

merenje prosečne brzine na autoputevima

MUP još jednom apeluje na vozače da poštuju propise, jer osim toga što su kazne visoke, su posledice neodgovorne vožnje su najveća kazna koju možete da učinite sebi i drugima.