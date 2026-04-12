Svi hrišćani koji slave Uskrs treba da se raduju i da ta radost ne bude samo trenutna već da ona bude u našim srcima, mislima, domovima, na poslovima i da ona traje, rekao je sveštenik Borislav Petrić.

- Ako smo radosni ljudi, onda sve bude lepše i lakše i onda imamo Carstvo nebesko. Ne moramo da čekamo da umremo, mi možemo da živimo to Carstvo nebesko istinski i ovde i pored svega što se događa. Bog je stvorio čoveka i svet da bude dobro, i zato je prva jevanđeljska vest radost - poručio je on za Tanjug.

Na pitanje šta je suština svete tajne pričešća koju je Isus ustanovio na Veliki četvrtak, Petrić je rekao da je suština svete tajne to što je Isus pokazao apostolima kako da budu sa njim i kad on bude razapet i kada bude vaskrsnuo i kada ode sa ove zemlje.

- On je to i učinio svojim rečima i rekao ko jede ovo telo i ovu krv pije ima život večan. On je samoga sebe predao, apostoli to nisu razumeli, ali posle raspeća i vaskrsenja su shvatili da je Gospod sam sebe dao kao najveću žrtvu. To je žrtva koju mi činimo na svakom bogosluženju, u svakom pravoslavnom hramu, istu tu žrtve činimo kao onu koja se desila na Tajnoj večeri - objasnio je sveštenik.

Govoreći o Uskršnjem postu, Petrić je istakao da je ovaj post najduži i najstroži od svih zato što se posti po uzoru na Hrista koji se sam povukao u pustinju i 40 dana nije jeo ni pio i dodao da je to tzv. Gospodnji post.

Kako je naveo, iako ljudi ne mogu u potpunosti da poštuju takav post u današnje vreme, mogu sebi da daju podvig i uzdrže se od jake mrsne hrane koja uvek navodi na neka malo teža duhovna stanja.

- U tom smislu mi umirujemo telo postom da bi duša došla do izražaja, zato je važno da post traje jer za sedam dana ništa ne može da se promeni. Svaka sedmica u ovom postu ima svoju simboliku jer opisuje događaje iz Hristovog života, a ova poslednja je najvažnija jer opisuje Hristovo stradanje, kulminacija svega toga je Vaskrsenje Hristovo. Upućeni smo da dočekamo taj praznik tako što ćemo na sam dan Vaskrsa da dođemo u Hram i pričestimo se - poručio je on.

Odgovarajući na pitanje kako danas u savremeno doba, a kroz prizmu Isusovog stradanja i njegove žrtve, treba da posmatramo sebe i ličnu odgovornost, Petrić je istakao da pre svega treba da se sećamo te žrtve ne samo na Vaskrs, Božić ili slavu, već svaki dan da se prisećamo da je Bog došao na ovaj svet, da je istinski živeo sa nama, da on preživljava sve što smo i mi preživeli i da je na kraju Isus tu ljubav prema nama potvrdio tako što je stradao za nas bez ikakvog greha.

Prema njegovoj oceni, ako bismo se toga sećali svaki dan, verovatno bi odnose između sebe relaksirali i ne bismo bili toliko strogi, teški i zli prema drugima.

