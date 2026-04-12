Na prvi pogled, tucanje jajima je dečja igra. Na vaskršnje jutro, porodica za stolom, osmeh, šarena jaja i dobro poznato pitanje - čije je najjače.

Ali onda počinje ozbiljno takmičenje.

Tucanje jajima, jedan od najrasprostranjenijih uskršnjih običaja u Srbiji, odavno je prestalo da bude samo zabava. U mnogim kućama to je stvar prestiža, male pobede koja se pamti i, kako se sve češće ispostavlja, teren za sitne trikove koje retko ko želi javno da prizna.

- Svake godine moj stric pobedi. Svake. I niko ne zna kako - priča kroz smeh Ivana (29) - počeli smo da sumnjamo da bira jaja po nekom posebnom kriterijumu.

Iskusni „takmičari“ znaju da izbor jajeta nije slučajan. Tvrđa ljuska, manja površina, oblik koji nije savršeno ovalan, sve su to detalji na koje se obraća pažnja. Neki idu i korak dalje.

- Ljudi razvijaju male rituale oko izbora jajeta jer žele kontrolu nad ishodom, čak i kada je u pitanju igra. Pobeda, makar i simbolična, daje osećaj nadmoći i zadovoljstva - objašnjavaju psiholozi.

Zato nije retkost da se jaja kuvaju duže nego što je potrebno, da se biraju „proverena domaća“, pa čak i da se pažljivo testiraju pre nego što dođu na sto.

Naravno, sve to ostaje nezvanično.

- Niko neće reći da je birao jaje pola sata, ali svi imaju svog pobednika, ono jedno koje čuvaju za kraj - kaže Marko (34).

- Problem nastaje kada ljudi igru počnu da doživljavaju kao dokazivanje. Tada više nije važno jaje, već ko je u pravu, a to lako vodi u konflikt - upozoravaju stručnjaci, i dodaju da ako neko reaguje previše ozbiljno, najbolje je ublažiti situaciju humorom.

Jaje će svakako pući na kraju!

