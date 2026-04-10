Posle veoma hladnog jutra u petak, Srbiju očekuje naoblačenje sa slabom kišom, dok je na planinama iznad oko 900 metara nadmorske visine moguć i sneg, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo. Kako ističe, jutarnje temperature kretaće se od -2 do +5 stepeni, dok će dnevni maksimumi biti između +5 i +12 stepeni Celzijusa.

„Posle vrlo hladnog jutra uz čestu pojavu slabog, kasnog mraza, tokom dana sledi naoblačenje sa slabom kišom, dok će na planinama biti uslova i za sneg“, navodi Čubrilo. Dodaje da će duvati umeren severozapadni vetar, a nešto jače padavine očekuju se u planinskim predelima Srbije i Bosne i Hercegovine.

Već od subote sledi stabilizacija vremena i postepeno otopljenje, pa će za Uskrs po julijanskom kalendaru temperature dostići od +13 do +23 stepena.

„Od nedelje uz jačanje južnog strujanja biće relativno toplo, uz temperature i do +23 stepena“, naglašava Čubrilo. Međutim, početkom naredne sedmice stiže novo pogoršanje.

„Od utorka nas očekuje širenje uticaja sredozemnog ciklona, uz češću pojavu kiše i lokalnih pljuskova, dok će najmanje padavina biti na severu regiona“, kaže on. U ponedeljak će biti vetrovito uz jaku košavu, dok će u utorak vetar oslabiti.

Sredinom nedelje zadržaće se relativno toplo vreme, ali uz povremene padavine, pre svega u južnim i centralnim krajevima. Dnevne temperature kretaće se od +10 do +17 stepeni, uz slab istočni vetar. Krajem nedelje ponovo zahlađenje.

„U petak će biti hladnije uz kišu nad većim delom regiona, dok je iznad 1000 metara moguć i sneg“, upozorava Čubrilo. Temperature će se tada kretati od +5 do +12 stepeni, uz pojačan severozapadni vetar.

Za naredni vikend prognozira se suvo i toplije vreme, dok se novo pogoršanje, koje bi moglo doneti i prve grmljavinske pljuskove, očekuje posle 23. aprila. Takođe, kako dodaje Čubrilo, od subote ujutru više ne bi trebalo da bude opasnosti od kasnog mraza.