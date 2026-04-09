Organizacija RSPCA saopštila je da je na imanju u Velikoj Britaniji pronašla čak 250 pasa, naguranih u dnevnoj sobi u nehumanim uslovima.

Potresne fotografije brzo su obišle svet i izazvale burne reakcije javnosti, dok su mnogi korisnici društvenih mreža tvrdili da je reč o AI generisanim slikama – jer nisu mogli da poveruju da je ovakav prizor moguć.

„Ovo nije AI – ovo je realnost“

Iz RSPCA jasno su poručili:

„Razumemo da su ljudi šokirani, ali ova fotografija nije veštačka inteligencija – ona je stvarna.“

Organizacija je takođe upozorila na alarmantan trend – od 2021. godine zabeležen je porast od čak 70% u slučajevima sa velikim brojem životinja u Engleskoj i Velsu.

Gde su završili psi? U akciju uključena i Dogs Trust

Od ukupnog broja:

87 pasa preuzela je organizacija RSPCA

ostatak je zbrinut uz pomoć Dogs Trust

Psi su odmah sklonjeni iz nehumanih uslova i započet je proces oporavka.

Istina o vlasnicima: „Situacija je izmakla kontroli“

Vlasnici imanja priznali su inspektorima da su izgubili kontrolu nad razmnožavanjem pasa, posebno mešanaca pudle.

Prema navodima organizacije, reč je o starijim osobama koje više nisu mogle da se brinu o velikom broju životinja. Zbog okolnosti, protiv njih nije pokrenut krivični postupak.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi slučajevi često imaju veze sa:

problemima mentalnog zdravlja

finansijskim teškoćama

neodgovornim uzgojem

Neverovatan oporavak: od zapuštenih do srećnih ljubimaca

Nakon spašavanja, mnogi psi su već udomljeni i pokazuju izuzetne rezultate u oporavku.

Jedan od njih, Ravi, sada uživa u toplom domu, dok je pas Dex za samo tri nedelje:

fizički napredovao

povratio samopouzdanje

Njegovi novi vlasnici poručuju:

„RSPCA je uradio neverovatan posao – naš pas se odlično prilagodio novom životu.“

Poruka koja ledi krv: problem raste iz godine u godinu

Ovaj slučaj nije usamljen. Naprotiv, organizacije za zaštitu životinja upozoravaju da broj sličnih situacija konstantno raste.

Ono što mnogi nisu želeli da poveruju – postalo je surova realnost.