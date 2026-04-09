Organizacija RSPCA saopštila je da je na imanju u Velikoj Britaniji pronašla čak 250 pasa, naguranih u dnevnoj sobi u nehumanim uslovima.
Potresne fotografije brzo su obišle svet i izazvale burne reakcije javnosti, dok su mnogi korisnici društvenih mreža tvrdili da je reč o AI generisanim slikama – jer nisu mogli da poveruju da je ovakav prizor moguć.
„Ovo nije AI – ovo je realnost“
Iz RSPCA jasno su poručili:
„Razumemo da su ljudi šokirani, ali ova fotografija nije veštačka inteligencija – ona je stvarna.“
Organizacija je takođe upozorila na alarmantan trend – od 2021. godine zabeležen je porast od čak 70% u slučajevima sa velikim brojem životinja u Engleskoj i Velsu.
Gde su završili psi? U akciju uključena i Dogs Trust
Od ukupnog broja:
- 87 pasa preuzela je organizacija RSPCA
- ostatak je zbrinut uz pomoć Dogs Trust
Psi su odmah sklonjeni iz nehumanih uslova i započet je proces oporavka.
Istina o vlasnicima: „Situacija je izmakla kontroli“
Vlasnici imanja priznali su inspektorima da su izgubili kontrolu nad razmnožavanjem pasa, posebno mešanaca pudle.
Prema navodima organizacije, reč je o starijim osobama koje više nisu mogle da se brinu o velikom broju životinja. Zbog okolnosti, protiv njih nije pokrenut krivični postupak.
Stručnjaci upozoravaju da ovakvi slučajevi često imaju veze sa:
- problemima mentalnog zdravlja
- finansijskim teškoćama
- neodgovornim uzgojem
Neverovatan oporavak: od zapuštenih do srećnih ljubimaca
Nakon spašavanja, mnogi psi su već udomljeni i pokazuju izuzetne rezultate u oporavku.
Jedan od njih, Ravi, sada uživa u toplom domu, dok je pas Dex za samo tri nedelje:
- fizički napredovao
- povratio samopouzdanje
Njegovi novi vlasnici poručuju:
„RSPCA je uradio neverovatan posao – naš pas se odlično prilagodio novom životu.“
Poruka koja ledi krv: problem raste iz godine u godinu
Ovaj slučaj nije usamljen. Naprotiv, organizacije za zaštitu životinja upozoravaju da broj sličnih situacija konstantno raste.
Ono što mnogi nisu želeli da poveruju – postalo je surova realnost.
Komentari (0)