Poslednjih dana uživamo u toplom aprilskom vremenu, a sa porastom temperature dolazi i do buđenja zmija u Srbiji. Sunčani dani izmamili su ove gmizavce iz zimskog mirovanja, pa su sve češći susreti u prirodi.

Jedna belouška, neotrovna zmija koja je česta na našim prostorima, snimljena je kako se kreće kroz prirodu u blizini reke Gradac. Ovaj prizor zabeležen je i objavljen na Instagram nalogu ledex1980, gde se vidi kako zmija uživa na suncu.

Okupana sunčevim zracima, belouška se uvijala oko toplog kamena i mahovine tik uz reku. Čak i nakon što je skliznula u vodu, nastavila je da se kreće elegantno, što potvrđuje da je reč o izuzetno dobrom plivaču.

Stručnjaci objašnjavaju da zmije tokom zime prolaze kroz proces poznat kao brumacija. Tada im se metabolizam usporava, prestaju da jedu i postaju neaktivne. Međutim, sa dolaskom toplijih dana njihovo telo se aktivira, pa počinju da izlaze na sunce kako bi se zagrejale.

Zbog toga se zmije u proleće najčešće mogu videti na kamenju, panjevima, šumskim stazama, ali i na asfaltu koji zadržava toplotu. Upravo sada je period kada postaju aktivnije i kreću u potragu za hranom.

Belouška je jedna od najpoznatijih neotrovnih zmija u Srbiji. U proseku naraste do jednog metra, dok ženke mogu dostići i do 1,5 metara. Najčešće boravi u blizini vode, jer voli vlažna staništa i važi za odličnog plivača.