Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su ukupno 42 terenske intervencije, i to 26 tokom dana i 16 tokom noći.

Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 16.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa povredama, sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa nesvesticom, sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari - saopšteno je iz Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu.

U ambulanti je obavljeno 38 pregleda odraslih osoba, tokom dana 15, tokom noći 23 pregleda i 14 pregleda na pedijatriji.

